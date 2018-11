Erdogan qualifie d'"épouvantable" l'enregistrement audio de l'assassinat de Khashoggi

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a qualifié d'"épouvantable" l'enregistrement audio de la mort du journaliste saoudien Jamal Khashoggi, qu'Ankara a partagé avec ses alliés occidentaux, ont rapporté mardi les médias turcs.



Khashoggi, connu pour ses articles critiques envers le prince héritier saoudien Mohammed ben Salman, a été tué début octobre au consulat d'Arabie saoudite à Istanbul, et Erdogan affirme que son assassinat a été commandité par "les plus hauts échelons" du gouvernement saoudien.



Erdogan a déclaré aux journalistes à bord de son avion, alors qu'il rentrait d'un week-end de commémorations à Paris, qu'il avait discuté de la mort du journaliste saoudien avec les dirigeants américains, français et allemands lors d'un dîner dans la capitale française.



"Nous avons fait écouter les enregistrements relatifs à ce meurtre à tous ceux qui nous le demandaient, y compris des Saoudiens, des Américains, Français, Canadiens, Allemands, Britanniques", a-t-il dit.



"L'enregistrement est véritablement épouvantable", a continué le président turc, en précisant qu'un agent des renseignements saoudiens en ayant pris connaissance en avait été profondément choqué.



Pour Erdogan, il ne fait aucun doute que le meurtre a été planifié et que l'ordre venait des hautes autorités saoudiennes. Toutefois, il a déclaré ne pas penser qu'il ait émané du roi Salman d'Arabie, pour qui il professe un "respect sans limite".



"Le prince héritier dit qu'il va clarifier les choses, qu'il va faire le nécessaire. Nous attendons patiemment", a déclaré Erdogan. "Il faut dévoiler qui a donné l'ordre d'assassiner".