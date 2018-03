Erdogan et Macron se sont entretenus au téléphone sur la Ghouta orientale

Les présidents Recep Tayyip Erdogan et Emmanuel Macron se sont entretenus au téléphone sur la Ghouta orientale.



D’après les sources de la présidence, les deux leaders ont évoqué la situation en Syrie ainsi que le drame humanitaire dans la Ghouta orientale lors d’un entretien téléphonique, dimanche soir.



Le président Erdogan et son homologue Macron se sont entendus afin de renforcer les contacts diplomatiques auprès des leaders pour que la résolution 2041 du Conseil de Sécurité de l’ONU instaurant un cessez le feu à la Ghouta orientale soit pleinement appliquée et permette ainsi l’acheminement de l’aide humanitaire à la population.



Le président Erdogan a évoqué le sommet tripartite sur la Syrie qui doit se dérouler début avril à Istanbul entre la Turquie, la Russie et l’Iran et a ajouté que la création du comité de la constitution conformément à la conférence de Sotchi va revivifier le processus de Genève.



Les deux leaders ont insisté sur la nécéssité de continuer d’échanger sur la question syrienne.



Par ailleurs, le président Erdogan a souligné que l’opération Rameau d’olivier à Afrin permettra d’éradiquer la menace visant la sécurité nationale de la Turquie et assurera la paix à la population locale.



Il a, en outre, condamné l’attaque dont a été victime l’ambassade française au Burkina Faso.



Le président Erdogan a aussi échangé sur sa récente visite en Afrique.





