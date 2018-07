Erdogan apporte son soutien au footballeur turco-allemand, Mesut Özil

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a apporté mardi son soutien au footballeur Mesut Özil, dont la décision de claquer la porte de l'équipe d'Allemagne, sans même prévenir son sélectionneur, continue d'envoyer des ondes de choc.



Özil, meneur de jeu qui évolue en club à Arsenal et qui a notamment remporté la coupe du monde avec la "Mannschaft" en 2014, a provoqué un séisme en annonçant dimanche qu'il quittait son équipe nationale pour protester contre le "racisme" dont il a selon lui été victime.



Ce coup de tonnerre est survenu moins d'un mois après la déroute de l'Allemagne lors du Mondial en Russie et après plusieurs semaines de vive polémique autour d'une photo pour laquelle Özil avait posé avec M. Erdogan.



"Les déclarations et l'attitude de Mesut sont patriotiques et méritent toutes les louanges", a déclaré M. Erdogan, ajoutant qu'il s'était entretenu avec le joueur au téléphone lundi soir.



"Il est tout bonnement impossible d'accepter cette approche raciste (...) envers un jeune homme qui a tout donné et contribué au succès de l'équipe nationale allemande", a dit M. Erdogan, cité par l'agence de presse étatique Anadolu.



Özil, un Allemand d'origine turque, n'a jamais joué pour la Turquie ni pour un club turc, mais sa carrière est suivie de près dans le pays de ses parents, où les médias l'appellent par son prénom, Mesut.



Le natif de Gelsenkirchen a annoncé avec fracas sa décision de quitter l'équipe nationale d'Allemagne en publiant sur les réseaux sociaux un texte particulièrement virulent à l'encontre du président de la Fédération allemande de football (DFB), Reinhard Grindel.



"Aux yeux de Grindel et de ses soutiens, je suis Allemand quand nous gagnons, mais je suis un immigré quand nous perdons", a affirmé le joueur de 29 ans dimanche dans une longue lettre publiée en trois parties.



La DFB a rejeté en bloc ces accusations de racisme.