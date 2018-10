Entretiens maroco-russes à Rabat sur la coopération bilatérale dans les domaines du tourisme et du transport aérien

Lors de cette entrevue, M. Sajid a salué l’excellence des relations d'amitié et de coopération distinguée entre les deux pays, faisant état de plusieurs perspectives en vue, conformément à la volonté politique du Roi Mohammed VI et du président russe Vladimir Poutine, indique un communiqué du ministère du Tourisme, du Transport aérien, de l'Artisanat et de l’Économie sociale.



Le ministre a, par ailleurs, souligné sa détermination à renforcer les relations entre les deux pays dans les domaines du tourisme et du transport aérien, rappelant l'importance de créer de nouvelles lignes aériennes reliant les villes russes aux destinations touristiques marocaines, ce qui contribuera à la hausse de l'affluence des touristes russes vers le Maroc.



Il a aussi réitéré la détermination du ministère à organiser des campagnes en vue de faire connaitre les potentialités touristiques du Maroc, ainsi que des forums culturels visant à mettre en valeur son patrimoine culturel et humain, rappelant que le Royaume veut tirer profit de l’expérience de la Russie, notamment au niveau de la formation des acteurs touristiques en langue russe.



Pour sa part, M. Shuvaev a souligné que la Russie veut renforcer la coopération avec le Royaume dans les domaines du tourisme et du transport aérien, saluant les efforts déployés par le Royaume en matière de promotion touristique en vue de renforcer la présence marocaine dans le marché russe.



L'ambassadeur a également mis en exergue l'importance du dialogue entre les responsables du secteur du transport aérien dans les deux pays, en vue d'examiner la possibilité de créer des lignes aériennes supplémentaires entre le Maroc et la Russie.



A l'issue de cette réunion, les deux parties ont convenu de poursuivre la coordination en vue de programmer des rencontres entre les acteurs et les professionnels marocains et russes dans les domaines du tourisme et du transport aérien et ce, en marge de la participation du Maroc au prochain Salon international du voyage et du tourisme (SIVT) à Moscou.