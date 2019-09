Entretiens maroco-libyens sur les moyens de renforcer les relations politiques

Le renforcement de la coopération décentralisée et des relations politiques entre le Maroc et la Libye ont été au centre d'un entretien entre la secrétaire d'État chargée de l'Habitat, Fatna El Khiyel, et une délégation de l'Association nationale des municipalités de Libye.



Selon un communiqué du secrétariat d'État chargé de l'Habitat, les deux parties ont souligné, lors de cette réunion, la nécessité de maintenir les relations privilégiées entre les villes libyennes et d'échanger les expériences et expertises en matière de gestion de la chose locale.



Mme El Khiyel, accompagnée de la présidente du conseil communal d'Arbaoua, de la vice-présidente du Réseau des Femmes élues locales d'Afrique du Nord, présidente du réseau au Maroc, a informé les membres de la délégation libyenne de la mission, des activités et des initiatives de l’Organisation Mondiale des Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU).



Elle a également passé en revue l'expérience marocaine en matière de décentralisation et de déconcentration administratives ainsi que le rôle des collectivités territoriales dans le développement local, et leur intervention dans les domaines de l’habitat et de la politique de la ville. Elle a aussi informé le groupe libyen des procédures relatives à l’établissement de partenariat avec les entités territoriales afin de financer des programmes de logement social et de réhabilitation urbaine et de lutte contre l’habitat insalubre.



La secrétaire d’Etat a souligné l’impératif de renforcer les relations de coopération, de partenariat, de jumelage et de solidarité entre CGLU, l'Association nationale des municipalités de Libye et l'Association Marocaine des Présidents des Conseils Communaux.



Par ailleurs, la délégation libyenne s'était entretenue avec des représentants de CGLU Afrique, le président de l’Association des régions du Maroc, le président du conseil communal de Rabat, le président de l'Association marocaine des présidents des conseils préfectoraux et provinciaux (AMPCPP) et le président de l'Association marocaine des présidents des conseils communaux (AMPCC).



La délégation, conduite par le président de l’Assemblée générale de l’Association nationale des municipalités de Libye, Hussein Khalefah Edawadi, a également effectué plusieurs visites à de nombreuses institutions nationales pour s’informer de l’expérience du Royaume dans divers domaines.