Entretiens maroco-français à Rabat pour la promotion du partenariat bilatéral dans divers domaines

Le chef du gouvernement, M. Saâd Eddine El Othmani, s'est entretenu, vendredi à Rabat, avec MM. Gérard Larcher, président du Sénat et François de Rugy, président de l’Assemblée nationale de la République française, en visite au Maroc dans le cadre de leur participation à la troisième édition du Forum parlementaire Maroc-France. Ces entretiens ont été l’occasion de réaffirmer le caractère distingué des relations d’amitié et de coopération séculaires qui lient le Maroc et la France, ainsi que l’ambition des responsables des deux pays de voir progresser le partenariat bilatéral dans divers domaines, indique un communiqué du département du chef du gouvernement.



A cet égard, les deux parties ont souligné l’importance particulière des dossiers au menu de cette troisième édition du forum parlementaire Maroc-France, et qui portent sur la coopération dans les domaines de la politique, de la sécurité, de la migration, de la mobilité et de l’économie, ainsi que sur l’examen de nouvelles formules de coopération pour promouvoir le développement durable en Afrique, ajoute le communiqué.



Lors de cette réunion, à laquelle a assisté l’ambassadeur de France à Rabat, les responsables des deux pays ont également discuté des perspectives de coopération pour consolider la régionalisation avancée, réduire les inégalités territoriales et fournir les services publics nécessaires aux citoyens dans le cadre de l'accompagnement du chantier de la régionalisation, ainsi que des moyens de renforcer les programmes de coopération triangulaire en faveur des pays africains amis, particulièrement dans le cadre de la stratégie africaine menée par le Royaume sous la sage conduite du Roi Mohammed VI.



D’autre part, les entretiens ont exploré d’autres moyens de consolider le partenariat maroco-européen et d’optimiser les opportunités de développement offertes par les accords de coopération entre les deux parties dans le respect des spécificités et constantes de chaque partie.