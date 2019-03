Entretiens en tête-à-tête entre le Roi Mohammed VI et le pape François

LeRoi Mohammed VI, Commandeur des Croyants, a eu, samedi au Palais Royal à Rabat, des entretiens en tête-à-tête avec Sa sainteté le pape François.



Au terme de ces entretiens, le Roi et le souverain pontife ont échangé des présents symboliques.



À son arrivée au Palais Royal, le Commandeur des Croyants et le pape ont passé en revue un détachement de la Garde Royale qui rendait les honneurs, avant que Sa sainteté le pape François ne soit convié à la cérémonie traditionnelle d'offrande de lait et de dattes.(