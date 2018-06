Entretiens à Rabat entre le Roi Mohammed VI et le Président Nigérian Buhari

A leur arrivée au Cabinet Royal, le Roi Mohammed VI, accompagné du Prince Héritier Moulay El Hassan et le Prince Moulay Rachid, et le Président nigérian ont passé en revue un détachement de la Garde Royale qui rendait les honneurs.



A l'entrée du Cabinet Royal, Muhammadu Buhari a été convié à la cérémonie traditionnelle d'offrande de lait et de dattes.



A cette occasion, le Roi, accompagné du Prince Héritier Moulay El Hassan et le Prince Moulay Rachid, et le Président Muhammadu Buhari ont posé pour une photo souvenir.