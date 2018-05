Entretiens Trump-Guterres à Washington

Le président américain Donald Trump a eu des entretiens, vendredi à Washington, avec le Secrétaire général des Nations unies António Guterres axés sur plusieurs questions d'intérêt commun, a indiqué la Maison Blanche.



«Le Président Donald Trump a eu des entretiens aujourd'hui avec le Secrétaire général des Nations Unies António Guterres, qui ont été axés sur un nombre de questions d'intérêt commun, notamment la Corée du Nord, la Syrie, l'Iran et la réforme des Nations unies», a précisé La présidence américaine dans un communiqué.



Lors de cette rencontre, le président Trump a réitéré son soutien aux efforts déployés par le Secrétaire général de l’Onu pour "améliorer l'efficience et l'efficacité de l'Organisation mondiale", a fait savoir la même source.



MM. Trump et Guterres se sont engagés également à «travailler ensemble dans les mois à venir pour faire face aux menaces et défis communs», conclut le communiqué de la Maison Blanche.