Entretien téléphonique entre le roi Mohammed VI et le président rwandais

Le roi Mohammed VI a eu, lundi, un entretien téléphonique avec Paul Kagame, président du Rwanda et président en exercice de l'Union Africaine (UA), indique un communiqué du Cabinet royal.



Cet entretien intervient à la veille du sommet extraordinaire de l’Union Africaine à Addis Abeba au cours duquel des décisions importantes seront prises au sujet de la réforme institutionnelle de l’Organisation, souligne le communiqué.



A cette occasion, le souverain a réitéré ses encouragements au président Kagame, président en exercice de l’Union Africaine et l’a assuré de son plein soutien à la vision de réforme de l’organisation panafricaine.



Les deux chefs d’Etat ont également abordé, au cours de cet entretien, "la dynamique positive et les perspectives prometteuses que connaissent les relations bilatérales entre le Royaume et le Rwanda dans l’ensemble des domaines".