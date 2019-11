Entretien téléphonique entre Serguei Lavrov et Nasser Bourita (MAE russe)

Le ministre russe des Affaires étrangères, M. Serguei Lavrov, a eu mardi un entretien téléphonique avec le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, M. Nasser Bourita, au cours duquel les deux parties ont évoqué les relations bilatérales.



Lors de cet entretien, la Russie a réaffirmé sa disposition à approfondir le dialogue politique avec le Maroc pour le règlement de la question du Sahara marocain et sur des questions clés à caractère international et régional, indique mardi un communiqué du ministère russe des Affaires étrangères.



Les deux ministres ont, par ailleurs, évoqué les mesures de nature à développer les relations bilatérales ainsi que la tenue à Moscou de la prochaine Commission mixte intergouvernementale, ajoute le communiqué.



La 8ème Commission mixte intergouvernementale pour la coopération économique, scientifique et technique a été, par ailleurs, reportée, apprend-on de source diplomatique.