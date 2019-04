Entretien entre Boucette et une délégation américaine sur les moyens de renforcer les relations entre le Maroc et les Etats Unis

Dans une déclaration à la presse à l'issue de cette entrevue, M. Holliday a souligné que la visite d'une délégation de "Meridian International Center" au Royaume vise à examiner les moyens de consolider les relations maroco-américaines dans plusieurs domaines, notamment politique, sécuritaire, économique et culturel.



Cette rencontre a permis d'identifier d'importantes opportunités de coopération, en l’occurrence en matière d'éducation et d'investissement, a-t-il indiqué, mettant l'accent sur l'importance de faire connaître la culture marocaine aux Etats-Unis.



Après avoir exprimé sa joie de se rendre au Maroc, il a rappelé que le Royaume a été le premier pays à avoir reconnu l'indépendance des Etats-Unis, ce qui a été considéré à l'époque comme une importante position.



Fondé en 1960, "Meridian International Center" est une organisation à but non lucratif et non partisane qui oeuvre en faveur de la consolidation de la paix et le développement à l’échelle internationale.



Cette institution diplomatique collabore avec le ministère américain des affaires étrangères et l'ensemble des départements gouvernementaux américains, ainsi que les ONG, le secteur privé les gouvernements du monde, pour la mise en place des programmes d'échange dans plusieurs domaines.