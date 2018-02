Entretien du président du RNI, Aziz Akhannouch, avec Christophe Castaner, patron de LREM

Le président du Rassemblement national des indépendants (RNI), Aziz Akhannouch, s'est entretenu, ce samedi à Paris, avec Christophe Castaner, délégué général du mouvement de la majorité présidentielle, la "République en marche" (LREM).



Cette rencontre entre Akhannouch et Castaner, respectivement ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et Secrétaire d’Etat aux relations avec le Parlement, s'est déroulée en présence du ministre de l'Economie et des Finances, Mohamed Boussaid, et de Lamia Boutaleb, Secrétaire d'Etat au Tourisme, ainsi que des députés LREM, dont le président du groupe d'amitié France-Maroc à l'Assemblée nationale, Mustapha Laabid.



Ce rapprochement au sommet entre les deux partis, qui se définissent comme sociaux-démocrates, a été "l'occasion d'évoquer les liens forts entre la France et le Maroc et d'échanger sur les moyens d’approfondir les relations entre le RNI et LREM", qui se définissent comme sociaux-démocrates.



La délégation marocaine doit également rencontrer dans l'après-midi des députés et des sénateurs des groupes d’amitié France-Maroc.



Dimanche, le président du RNI tiendra dans une salle parisienne son congrès avec la 13ème région. Près de 500 Marocains venus d’Europe, des Etats-Unis, du Canada et d’Afrique sont attendus.