Maroc-Roumanie: entretien de Nasser Bourita avec Viorica Dancila

M. Bourita a également rencontré la première vice-présidente du Parlement roumain, Mme Corina Cretu.



Cette entrevue a été l’occasion de relever l’importance de consolider les relations entre les institutions législatives des deux pays, le but étant de soutenir le partenariat maroco-roumain.



Les entretiens de M. Bourita avec les deux responsables roumains ont permis notamment de réitérer l’appui de la Roumanie au processus de renouvellement des instruments de coopération entre le Maroc et l’Union européenne.



La visite officielle de M. Bourita à Bucarest est la deuxième étape d'une tournée entamée, la veille, par le ministre dans la région des Balkans avec pour objectif de s’ouvrir sur de nouveaux espaces et de diversifier les partenaires du Royaume au sein du continent européen.



Après Belgrade et Bucarest, M. Bourita est attendu à Sofia en Bulgarie.