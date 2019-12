Entretien d'Abdellatif Hammouchi, patron de la DGSN, avec Mike Pompeo

Le directeur général de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) et de la Direction de la surveillance du territoire national (DGST), M. Abdellatif Hammouchi, a eu, jeudi au siège de la DGST à Témara, des entretiens avec le secrétaire d’Etat américain, M. Mike Pompeo, qui effectue une visite officielle au Maroc.



Ces entretiens se sont déroulés en présence de responsables de la Direction générale de la surveillance du territoire national, ainsi que de plusieurs responsables américains.



Pour les Etats-unis, le Maroc est essentiel à la lutte mondiale contre le terrorisme. Le Maroc est coprésident du Forum mondial contre le terrorisme et préside le groupe de travail du Forum sur les combattants terroristes étrangers.



Le secrétaire d’Etat américain, qui a eu, auparavant, des entretiens avec le Chef du gouvernement, M. Saad Dine El Otmani, a eu des entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita.



M. Pompeo est arrivé en début d'après-midi au Maroc pour une visite dans le Royaume qui confirme la forte dynamique distinguant les relations maroco-américaines, ainsi que la volonté commune de raffermir le partenariat stratégique multiforme liant Washington et Rabat.