Vidéo - Entretien entre Mohammed VI et Jared Kushner à Rabat

Jared Kushner a rencontré mardi le roi du Maroc Mohammed VI lors d'un entretien organisé à la résidence royale de Rabat. Les discussions ont porté sur "les évolutions et les développements que connaît la région de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient", ainsi que sur le partenariat stratégique entre les Etats-Unis et le Maroc, a indiqué à l'AFP un porte-parole du palais.



Les discussions menées à Rabat avant un dîner de rupture du jeûne du ramadan se sont tenues en présence d'un autre conseiller de Donald Trump Jason Greenblatt, ainsi que, côté marocain, du conseiller du roi Fouad Ali El Himma et du ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita.



Dans la soirée de mardi, M. Greenblatt s'est dit sur Twitter "honoré" d'avoir partagé ce repas "avec sa majesté le roi Mohammed VI", dont il a loué la "sagesse". "Le Maroc est un ami important et un allié des Etats-Unis", a-t-il déclaré.