Entretien à Addis-Abeba entre El Othmani et le ministre sénégalais chargé de l'Intégration africaine

Le chef du gouvernement marocain Sâad Eddine El Othmani a eu un entretien avec le ministre sénégalais chargé de l'Intégration africaine, du NEPAD et de la Francophonie, Mbagnick Ndiaye, au cours duquel les deux parties ont souligné la volonté commune du Maroc et du Sénégal d'oeuvrer pour assurer le succès de l'Initiative "3S", portée par les deux pays et visant à instaurer la Soutenabilité, la Stabilité et la sécurité en Afrique.



Lors de cet entretien tenu en marge de la onzième session extraordinaire du sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine sur la réforme institutionnelle de l'Union, les deux parties ont aussi souligné la nécessité de la mise en place des mécanismes et de mobilisation des ressources internationaux pour assurer le succès de cette initiative qui vise également la création d'environ 2 millions d'emplois et la lutte contre la désertification à travers la remise en état de 10 millions d'hectares de terres agricoles afin de contribuer à la sédentarisation de la population et à la lutte contre le phénomène de la migration.



MM. El Ottmani et Mbagnick Ndiaye ont également mis en avant la volonté commune des pays à promouvoir davantage leur coopération bilatérale et l'étendre à de nouveaux domaines.



Cette entrevue s'est déroulé en présence du ministre délégué chargé de la Coopération africaine, M. Mohcine Jazouli.