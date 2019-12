Entretien Nasser Bourita avec le Secrétaire d’État américain, Mike Pompeo

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, M. Nasser Bourita, s'est entretenu, jeudi à Rabat, avec le secrétaire d’État américain, M. Michael Pompeo, en visite de travail dans le Royaume.



La visite de M. Pompeo s'inscrit dans le cadre de la consolidation des liens solides historiques et renouvelés et des relations d'amitié et de partenariat qui lient le Maroc et les États-Unis. Elle revêt une grande importance et confirme la forte dynamique qui distingue les relations maroco-américaines, ainsi que la volonté commune de raffermir le partenariat stratégique multiforme entre Washington et Rabat.



Plus tôt dans la journée, le chef de la diplomatie américaine s'était entretenu avec le Chef du gouvernement, M. Saâd Dine El Otmani et le Directeur général de la Sûreté nationale et Directeur général de la Surveillance du Territoire national, M. Abdellatif Hammouchi.