Entrepreneuriat digital : l'expérience Inwi en partage à Abidjan

L'opérateur était partenaire de ce forum qui constitue, depuis sa création en 2011, un véritable carrefour de l’économie numérique et de l’innovation où conférenciers, experts et opérateurs privés débattent de thématiques cruciales comme l’impact de la digitalisation sur le citoyen africain, les enjeux de sécurisation des réseaux, la dématérialisation des procédures administratives, la confiance numérique, indique Inwi dans un communiqué.



Cette nouvelle édition a vu naître un nouveau module dédié à la jeunesse africaine et aux entrepreneurs digitaux du Continent, les "Start-up open innovation days" qui ambitionnent de permettre à des start-up innovantes et à des incubateurs venus de plusieurs pays d’Afrique de présenter leurs projets et partager leurs expériences et les défis de croissance auxquels elles font face, fait savoir la même source.



"L’encouragement de l’entrepreneuriat digital fait partie des priorités stratégiques d'Inwi. Nous sommes engagés sur toute la chaîne de valeur de la transformation digitale et de la promotion de l’entrepreneuriat", a souligné Kenza Bouziri, directrice communication corporate & RSE chez Inwi, citée par le communiqué.



D'après elle, il s’agit de partager cette expertise avec d’autres pays africains, de permettre davantage d’échange, d’innovation et de création pour les jeunes et les start-up.



Au terme de cet événement, Inwi a remis le prix de la transformation digitale à Etudesk, une start-up ivoirienne spécialisée dans la conception de technologies destinées à l’éducation. Elle est une plateforme du e-learning qui offre "des modules de formation aux compétences les plus recherchées par les entreprises", conclu le communiqué.