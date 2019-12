Entrée en vigueur de l'accord de code-share entre RAM et American Airlines

L’accord de code-share signé entre Royal Air Maroc et American Airlines entre en vigueur à compter d'aujourd'hui, indique, jeudi, la compagnie aérienne nationale.



L’accord porte sur le partage des codes sur les lignes transatlantiques reliant Casablanca à Miami, New York, Washington et Boston ainsi que quelques destinations domestiques marocaines du côté des vols opérés par Royal Air Maroc, souligne la RAM dans un communiqué.



En ce qui concerne les vols opérés par American Airlines, Royal Air Maroc note qu'elle placera son code sur les lignes reliant l’aéroport New York-JFK aux principales destinations intra-américaines ainsi que les vols Casablanca-Philadelphie qui seront commercialisés par American Airlines pendant l’été 2020.



Cet accord vient établir des liens solides de coopération entre les deux compagnies et s’inscrit dans le projet d’adhésion de Royal Air Maroc à l’alliance oneworld dont American Airlines est membre fondateur, ajoute la même source, assurant que nette nouvelle coopération se renforcera très prochainement pour inclure l’ensemble des destinations américaines couvertes par American Airlines.



Ainsi, les clients de Royal Air Maroc auront un vaste choix de fréquences et de destinations sur le sol des Etats-Unis à bord de American Airlines, la plus grande compagnie aérienne au monde. De même, l’extension prochaine de ce nouveau code-share permettra à American Airlines de placer son code sur le réseau continental de Royal Air Maroc, ce qui renforcera la position de la compagnie nationale marocaine en tant que leader en Afrique et permettra davantage l’ouverture de l’Afrique sur le monde.



A l'occasion de l'entrée en vigueur de cet accord de partenariat, le président directeur général de Royal Air Maroc, Hamid Addou, a affirmé que ce nouveau code-share avec une compagnie de renommée internationale telle que American Airlines vient confirmer le rôle majeur de Royal Air Maroc en tant qu’acteur incontournable reliant l’Afrique au reste du monde.



"Nous sommes très heureux de ce partenariat important qui permettra le développement de notre trafic et facilitera l’accès aux réseaux des deux compagnies de part et d’autre", a ajouté M. Addou cité par le communiqué, relevant que grâce à cet accord de partage de codes, Royal Air Maroc offre à ses passagers une connexion à des destinations supplémentaires à travers les États Unis d’Amérique ainsi qu’un meilleur parcours client grâce aux correspondances optimisées et aux opérations d’enregistrement de bout en bout, avec une assistance internationale dans les aéroports des réseaux exploités par les deux compagnies.