Entrée dans la Ghouta d'un convoi d'aides humanitaires

Assiégés par l'armée syrienne depuis 2013, les quelque 400.000 habitants de la Ghouta orientale, qui subissent au quotidien pénuries de nourriture et de médicaments, ont reçu un convoi d'aides humanitaires qui comprend 46 camions transportant des aides médicales et de la nourriture pour 27.500 personnes, fait-on savoir.



Le régime syrien a lancé le 18 février dans la région de la Ghouta orientale une opération militaire qui a fait plus de 700 morts parmi les civils.



Une semaine plus tard, le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté à l’unanimité la résolution 2401 demandant un cessez-le-feu d’au moins 30 jours en Syrie ainsi que l'accès de convois d’aides humanitaires, des évacuations sanitaires et la levée immédiate des sièges, notamment dans le fief rebelle de la Ghouta orientale.



Depuis mars 2011, la répression par l'armée syrienne d'un mouvement de protestation populaire pacifique sans précédent contre le régime en place a dégénéré en guerre civile puis en conflit international faisant plus de 340.000 morts.