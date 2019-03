"Enseignants contractuels" au Maroc : El Otmani ordonne un dialogue avec les syndicats

Le chef du gouvernement, Saâd Dine El Otmani, a indiqué avoir demandé au ministre de l'Education nationale, de la Formation professionnelle, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Said Amzazi, d'engager, dès ce samedi, un dialogue avec les syndicats du secteur en présence des enseignants, fonctionnaires des académies appelés "enseignants contractuels".



"J'ai demandé au ministre de l'Education nationale de mener, à partir de ce samedi, un dialogue avec les syndicats de l'enseignement en présence de ces enseignants, et de faire en sorte que le maximum des revendications soient satisfaites, dans le cadre des promesses faites pour la réforme du statut de ces cadres pédagogiques et le redressement des dysfonctionnements qui l'entachent", a souligné M. El Otmani dans une déclaration à la MAP avant sa participation à la séance d'ouverture de la 3ème assemblée générale nationale de l'association "Avocats pour la justice", tenue à Rabat.



Le chef du gouvernement a assuré, dans ce sens, que l'Exécutif est soucieux de "fournir les conditions de stabilité et de sécurité professionnelles à ces enseignants", à l'image de leurs collègues soumis au statut du ministère de l'Education nationale. M. El Otmani a indiqué qu'il sera informé, ultérieurement, des conclusions de ce dialogue, exprimant le souhait qu'il débouche sur des résultats "positifs".