Enquête russe: le rapport Mueller déjà un bestseller

La version publique du rapport du procureur spécial, Robert Mueller, sur l’enquête au sujet de l’ingérence présumée de la Russie dans la campagne présidentielle américaine de 2016, a été vendue à hauteur de 42 000 copies, la semaine dernière, est trône ainsi sur la liste des bestsellers, rapporte jeudi NPD BookScan, une compagnie US spécialisée dans l’industrie de l’édition.



Publiée conjointement par le Scribner-Washington et le Washington Post, l’édition livre de poche expurgée du Rapport Mueller a fait mieux que n’importe quel autre ouvrage de fiction, sur la liste établie par BookScan, qui traque les ventes directes des libraires et couvre pas moins de 85% du marché de l’édition US.



Ce même livre de poche caracole également en tête de la célèbre liste des bestsellers du New York Times relative aux éditions imprimées et en ligne, qui sera publiée le dimanche 12 mai.