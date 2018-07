Enfants des rues: la police marocaine appelée à la rescousse par la France

Après un ac­cord signé entre Paris et Rabat, 4 po­li­ciers Marocains ont été dépêchés de­puis le 18 juin der­nier dans le quar­tier de la Goutte-d'Or, à Paris, où une cin­quan­taine de jeunes gar­çons âgés de 15 à 17 ans, pour la plu­part ori­gi­naires du Maroc, errent de­puis des mois, révèle l’hebdomadaire L'Obs dans sa dernière livraison.



En rup­ture to­tale avec les struc­tures édu­ca­tives, ces enfants s'en­foncaient dans la dé­lin­quance et la toxi­co­ma­nie. "Ce sont des victimes-délinquants, étrangers, non accompagnés pour lesquels aucune solution de placement ne fonctionne. Ils fuguent ou dégradent les structures, y compris en milieu médical", explique un spécialiste du dossier cité par L'Obs.



L'accord policier signé en juin entre la France et le Maroc baptisé "arrangement administratif relatif au renforcement de la coopération policière opérationnelle" vise à lutter à la fois contre la délinquance et contre l'immigration irrégulière sous forme de criminalité organisée. Il est ainsi prévu que les expertises techniques et le travail de terrain seront partagés.



Un document précise que l'équipe des policiers franco-marocains "aura pour mission d'auditionner les mineurs isolés marocains et de recueillir les informations permettant de lancer les investigations en vue de leur identification et de leur retour au Maroc".



La di­rec­tion de la Pro­tec­tion ju­di­ciaire de la Jeu­nesse, avait plaidé quant à elle pour une prise en charge mé­di­cale et so­ciale plu­tôt qu'une ex­pul­sion.