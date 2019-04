Energies renouvelables au Maroc : signature des conventions de financement de 20 projets

Les projets sélectionnés par l'IRESEN touchent de nombreux domaines allant du stockage à la mobilité électrique, en passant par l'énergie solaire photovoltaïque, l'efficacité énergétique et la biomasse.



Ces projets ont été développés dans le cadre d'un partenariat entre des universités et des instituts de recherche du Maroc et de l'étranger d'une part, et des entreprises opérant dans le domaine industriel d'autre part. Seize parmi eux sont des projets collaboratifs de recherche appliquée qui relèvent du domaine de la recherche et développement, et quatre sont des projets d'innovation destinés à la commercialisation. Dans le secteur du bâtiment par exemple, il est question, entre autres, de projets portant sur "le développement d'un système de gestion de l'énergie pour les bâtiments intelligents" et sur "l'éco-construction durable basée sur la valorisation des déchets fibreux pour la fabrication des briques".



En agriculture, les projets retenus visent "la conception et la réalisation d'une station expérimentale agro-photovoltaïque intelligente pour une agriculture résiliente au changement climatique", ou encore "le développement de nouveaux biocombustibles issus des résidus des unités de trituration d'olives au Maroc".



Un budget de 30 millions de dirhams est alloué au financement de ces projets portés par 23 universités et 22 entreprises marocaines travaillant en partenariat avec dix universités étrangères, a déclaré à la presse le directeur général de l'IRESEN, Badr Ikken, en marge de la cérémonie de signature qui s'est déroulée au siège du ministère de l'Énergie, des Mines et du Développement durable.



Les projets sélectionnés vont contribuer à "la promotion des compétences dans notre pays, tout en développant la recherche appliquée, l'innovation et l'industrialisation de solutions technologiques" qui vont faire du Maroc "un exemple en matière de développement des technologies vertes", a expliqué M. Ikken. De son côté, le ministre de l'Énergie, des Mines et du Développement durable, Aziz Rebbah, a souligné que les nombreux partenariats dédiés à l'énergie et à l'industrialisation énergétique que l'IRESEN noue avec les universités, les entreprises et les centres de recherche internationaux, témoignent de l'attractivité du Royaume en tant que plateforme de production et de recherche scientifique en la matière. La cérémonie de signature des conventions s'est tenue en présence d'un parterre d'universitaires, de chercheurs et de chefs d'entreprises.