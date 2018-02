Energie solaire: le Maroc a réalisé "une avancée pionnière" (média américain)

La chaîne publique américaine PBS a mis en avant les efforts du Maroc dans le domaine de la production de l'énergie solaire, soulignant que le Royaume a réalisé "une avancée pionnière" dans l'exploitation de la lumière abondante qu'il recèle.



"Le Maroc profite d'une ressource naturelle abondante: environ 3000 heures de soleil chaque année. Exploiter cette lumière constitue une avancée pionnière pour le pays", a affirmé la chaîne dans un reportage consacré à la centrale solaire Noor de Ouarzazate, présenté mardi soir dans le cadre de son émission "Péril et promesse: le défi du changement climatique".



Le Maroc, sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, "fait un énorme pari sur l'énergie propre avec l'objectif que les énergies renouvelables approvisionnent la moitié du pays d'ici 2040. Dans le cadre de cette stratégie, la centrale solaire Noor est le projet phare de 9 milliards de dollars ", souligne PBS.



"Scintillant dans le désert du Sahara, Noor, la première centrale solaire de son genre, est si vaste qu'on peut la voir de l'espace. Vue de haut, c'est un océan de miroirs réfléchissants, mais au sol, les lunettes de soleil sont une protection obligatoire contre les rayons aveuglants", commente l'envoyée spéciale de la chaîne.



Pour ce qui est du fonctionnement de la centrale, Noor utilise l'énergie solaire concentrée (CSP). Les miroirs concaves dirigent le soleil vers un tube central pour chauffer une solution d'huile. Les miroirs tournent en fonction des mouvements du soleil, comme des tournesols. Ensuite, le fluide chauffé, qui atteint 750 ° Fahrenheit (399 ° C), produit de la vapeur qui sert à alimenter une turbine, explique la chaîne.



Et d'ajouter que la prochaine phase est Noor 3, toujours en construction. Dotée d'une tour culminant à 246 mètres, soit le plus haut bâtiment en Afrique, cette centrale incorporera une technologie plus récente où 7000 miroirs plats font rebondir les rayons du soleil vers l'extrémité de la tour.



L'énergie solaire est stockée dans des sels fondus, ce qui permettra à la centrale de continuer à produire de l'électricité pendant sept heures après le coucher du soleil, souligne PBS.



Quand ce projet sera terminé plus tard cette année, Noor fournira de l'électricité à plus de 2 millions de personnes, ajoute la chaîne, soulignant que la centrale a généré de grandes attentes à la fois pour le Maroc et pour l'avenir de l'énergie solaire dans le monde, tant ce projet est avant-gardiste.