En tournée africaine, le président chinois signe des accords au Rwanda

Des prêts pour la construction de routes, pour la rénovation d'hôpitaux et pour le développement du nouvel aéroport rwandais de Bugesera figurent parmi ces accords signés au cours d'une conférence de presse de M. Xi et de son homologue rwandais Paul Kagame.



Leurs montants n'ont pas été dévoilés mais totalisent plusieurs millions de dollars.



Dans le cadre de sa première tournée officielle depuis sa réélection en mars, M. Xi s'est rendu la semaine dernière au Sénégal, y concluant également une série d'accords commerciaux.



Le président chinois gagnera mardi Johannesburg pour participer à un sommet des cinq pays des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud).



Depuis sa prise de fonction, M. Xi a supervisé les efforts visant à renforcer l'influence chinoise en Afrique.



La Chine a d'ores et déjà fourni d'importants financements au continent, suscitant des craintes quant à la capacité des États pauvres à gérer leur dette croissante.



"Nous sommes liés par des intérêts communs. Augmenter notre solidarité vis-à-vis de l'Afrique est une fondation importante de la politique étrangère de la Chine", a déclaré M. Xi au cours de la conférence de presse où les questions n'étaient pas autorisées.



Les accords témoignent de "ce qu'il est possible (de faire) entre nos deux pays", a déclaré de son côté M. Kagame.



Le Rwanda, qui connaît l'un des taux de croissance les plus forts d'Afrique, a échangé pour quelque 157 millions de dollars (134 millions d'euros) de biens avec la Chine l'année dernière, plaçant Kigali parmi les premiers partenaires du géant asiatique sur le continent.