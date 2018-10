En sommet en Arménie, la Francophonie se choisit une cheffe

Endeuillé par la mort du chanteur franco-arménien Charles Aznavour, qui devait venir à Erevan, ce XVIIe sommet de deux jours a officiellement pour thème le "Vivre ensemble".



C'est pourtant une guerre feutrée que se livreront les 11 et 12 octobre les 84 Etats et gouvernements de la Francophonie pour le contrôle de l'OIF, avec en toile de fond la volonté de l'Afrique, où vit la majorité des francophones du monde, de "récupérer" le poste de secrétaire général.



L'instance politique est actuellement dirigée par Michaëlle Jean, ancienne Gouverneure générale du Canada, c'est-à-dire représentante de la reine d'Angleterre dans cette ex-colonie britannique. Les deux premiers secrétaires étaient originaires d'Afrique, l'Egyptien Boutrous Boutros-Ghali et le Sénégalais Abdou Diouf.



En raison de l'explosion démographique du continent, 85% des francophones y vivront en 2050, sur un total de 700 millions, contre 274 aujourd'hui, selon l'OIF, et M. Macron répète à l'envi que "l'avenir de la francophonie" se trouve en Afrique.



Québécoise d'origine haïtienne, Michaëlle Jean doit faire face à la candidature de la ministre rwandaise des Affaires étrangères, Louise Mushikiwabo, annoncée fin mai à Paris par le président rwandais Paul Kagame et son homologue français Emmanuel Macron, qui y a apporté un soutien appuyé.



Ce duel féminin symbolise la lutte d'influence entre les deux principaux bailleurs de fonds de l'OIF, le Canada et la France, dont les deux dirigeants M. Macron et Justin Trudeau se déplaceront à Erevan, mais également le poids grandissant de l'Afrique au sein de la Francophonie.



"Le centre de gravité de la francophonie aujourd'hui, il est en Afrique", a répété récemment sur la radio RFI le secrétaire d'Etat français en charge de la Francophonie, Jean-Baptiste Lemoyne. "La France se rallie à une candidature qui est portée par un continent tout entier", assure le ministre.



Les pays africains, qui formeront une bonne partie de la quarantaine des dirigeants présents à Erevan, sont de plus majoritaires au sein de l'OIF (27 sur 54 membres ayant droit de vote) et l'Union africaine - dirigée par le Rwanda cette année - a apporté son soutien à Mme Mushikiwabo.