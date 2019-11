En moins d'un an, le TGV marocain, Al Boraq, a transporté plus de 2,5 millions de voyageurs

Le train à grande vitesse "Al Boraq" a transporté un total de 2,5 millions de passagers de janvier à octobre 2019 dans la perspective de dépasser les 3 millions de voyageurs à fin décembre prochain, a indiqué, mercredi à Rabat, le directeur général de l’Office national des chemins de fer (ONCF), Mohamed Rabie Khlie.



M. Khlie, qui s’exprimait à l'occasion du 1er anniversaire de la mise en service d'"Al Boraq", s’est félicité de ce résultat qui dépasse les prévisions de l'Office en termes de nombre de passagers pour la première année, tout en précisant que la moyenne de voyageurs sur cette ligne est de 8.250 voyageurs par jour.



De janvier à fin octobre 2019, un total de 7.000 trains a circulé avec un taux d'occupation de 68% en moyenne, à raison de 28 allers et retours par jour, a précisé le DG de l'ONCF dans son exposé, faisant remarquer que le taux de ponctualité de ces trains avoisine les 97%.



Il a également relevé que la vente des billets en ligne qui était auparavant négligeable, a atteint 15% au titre de cette première année, et que l'anticipation d'achat de ces billets (au moins une journée à l'avance) représente 40% grâce aux actions incitatives de l'Office, soulignant un taux de satisfaction chez les usagers dépassant les 92%.



En termes de croissance au niveau des gares, Casa-voyageurs a vu ses passagers croître de 23%, Rabat-Agdal de 43% et Tanger de 80% sur la période octobre 2018-2019, a-il noté.



M. Khlie a également mis en avant les retombées macro-économiques de la 1ère année de mise en service de la Ligne à Grande Vitesse Tanger- Casablanca, notamment la réduction du nombre de voitures en circulation de 600.000 par an ainsi que 58.400 autocars évités sur la route par an, ce qui permet d'économiser 200.000 tonnes équivalent carbone sur une année et d'éviter 150 accidents sur la route par an.



En termes de viabilité, Al Boraq a enregistré des performances très satisfaisantes grâce à un financement optimisé, une frugalité de l’investissement, un pricing optimisé en adéquation avec le pouvoir d’achat, et des coûts d’exploitation compétitifs, a-t-il dit, rappelant que le TGV doit sa réussite à un coût au kilomètre "le plus compétitif au monde" grâce notamment à la compétitivité du coût au Maroc.



Dès sa première année, ce symbole de la mobilité innovante a pu dégager une marge opérationnelle s'inscrivant dans la fourchette haute des benchmarks internationaux, permettant ainsi de couvrir l'ensemble des charges d’exploitation, s'est félicité M. Khlie.



Bien au delà de ces résultats, "Al Boraq" se veut un vecteur de développement économique et un symbole d'une nouvelle ère de la mobilité, en permettant un rapprochement des régions traversées par le TGV et une dynamisation socio-économique de ces régions, a-t-il fait savoir, notant que cette ligne a également contribué à la valorisation des gares et du foncier ainsi qu'à l’émergence de pôles d’activités autour des gares.



Outre ses avancées en terme de connectivité et son impact positif sur le marketing territorial, "Al Boraq" a eu des effets d'entrainement multidimensionnels couvrant différents registres tels que l'urbanisme, le foncier et l'immobilier, sans oublier l'attractivité économique et touristique des villes concernées, particulièrement Tanger qui a vu le nombre de ses nuitées croître à deux chiffres sur la période janvier-août 2018/2019.



En marge de la conférence de presse, M. Khlie et le Président de la Fondation Nationale des Musées du Maroc, Mehdi Qotbi, ont présidé, sous le signe "Art et Voyage" l'inauguration de sculptures à Casa-Voyageurs et à Rabat-Agdal, signées respectivement par les artistes de renommée Hassan Darsi et Mohamed El Baz.



La première intitulée "Marhabane", est une œuvre monumentale dans laquelle flottent 29 mots en plusieurs langues, parmi les plus utilisées en Afrique, pour souhaiter bienvenue aux voyageurs et souligner l'appartenance africaine du Maroc et la dimension d'accueil d'une gare.



Quant à la seconde, érigée devant la nouvelle gare de Rabat-Agdal et baptisée "lci et Maintenant", est une sculpture imposante de la carte du Maroc qui se déploie et offre au public une idée nouvelle du voyage et de la connexion entre ses différents terroirs.