En déplacement à Rabat, Jean-Yves Le Drian doit visiter "Le Groupe scolaire Jacques Chirac"

Avec l’ouverture à terme de 40 classes de la petite section de maternelle jusqu’à la sixième, Le Groupe scolaire Jacques Chirac apporte plus de 1.000 nouvelles places au réseau d’enseignement français à Rabat, avant d’ouvrir progressivement les autres niveaux du collège et du lycée, jusqu’à la Terminale.



Implanté au coeur de Rabat sur un campus qui s’étend sur 14 000 m2, le Groupe Scolaire Jacques Chirac propose un espace d’enseignement qui s’articule autour des valeurs suivantes, selon sa direction : l’innovation, l’accessibilité, l’adaptabilité, la collaboration, le développement durable et l’inclusion. Le site dispose également d’un espace 3C (Centre de Connaissances et de Communication) d’un auditorium de 250 places, d’un espace restauration, d’une salle omnisport couverte, d’aménagements sportifs extérieurs, de laboratoires scientifiques et technologiques ainsi que d’espaces dédiés aux langues, aux arts et à diverses activités périscolaires.



Le Groupe Scolaire Jacques Chirac mobilise une expertise d’horizons variés (recrutement en France et à l'international) en s’appuyant sur l’expérience de son chef d’établissement, M. Yves Martel, issu du réseau AEFE.



Outre sa visite au campus Jacques Chirac, le chef de la diplomatie française rencontre son homologue marocain, Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères et de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, pour un entretien en tête-à-tête consacré à l’examen de questions d'intérêt commun, suivi d'un déjeuner élargi.



Un dîner à la résidence de l'ambassadrice de France au Maroc, Hélène Le Gal, est également au programme, avant de s'envoler vendredi pour Paris.



Ce déplacement intervient à quelques semaines de la 14ème Réunion de Haut Niveau France-Maroc, qui se tiendra le 19 décembre à Paris.



Jean-Yves Le Drian devait être accompagné du ministre des Finances et de l'Economie, Bruno Le Maire, mais le cabinet de ce dernier nous a indique que la "date de la visite n'était pas définitivement arrêtée". "Il s'agit d'un report et non d'une annulation", a précisé à Atlasinfo une conseillère du ministre.