En Tunisie, le puissant syndicat UGTT réfléchit à son rôle pour les élections

L'UGTT souhaite jouer un rôle dans ces élections, cruciales pour la pérennité de la jeune et fragile démocratie, a dit son secrétaire général Noureddine Taboubi lors d'un récent congrès. Mais "il y a beaucoup d'hypothèses" sur la façon de se faire entendre, a-t-il précisé dans un entretien à l'AFP.



L'Union générale des travailleurs tunisiens (UGTT) apparaît comme l'une des rares forces d'opposition unies à l'approche des élections.



La gauche reste en effet marginale, le parti libéral Nidaa Tounès, sorti vainqueur en 2014, est miné par des luttes intestines, et les islamistes d'Ennahdha soutiennent le Premier ministre Youssef Chahed, dissident de Nidaa Tounès.



Le syndicat, qui a participé à la lutte pour l'indépendance, a déjà joué un rôle clé lors de la transition politique post-révolution de 2011, ce qui lui a valu d'obtenir en 2015 un Nobel de la Paix avec les autres acteurs du "dialogue national". Il a par ailleurs participé à élaborer la feuille de route du gouvernement d'union nationale désigné en août 2016. Mais, après deux ans et demi au pouvoir, ce gouvernement "est très faible", regrette M. Taboubi, qui lui reproche de céder aux dictats libéraux du Fonds monétaire international (FMI).



En 2016, cette institution a accordé un prêt de 2,4 milliards d'euros sur quatre ans à Tunis, en échange d'un assainissement drastique de ses finances.



Après deux grèves massives en novembre et le 17 janvier dernier --des mobilisations sociales inédites depuis la révolution--, l'UGTT a appelé à une troisième grève générale, de deux jours cette fois, les 20 et 21 février.



Elle réclame des augmentations de salaires pour maintenir le pouvoir d'achat de centaines de milliers de fonctionnaires en dépit de l'inflation à 7,5%, et des garanties contre les privatisations.



"Nous avons annoncé une nouvelle grève dans un mois, tout en espérant que nous arriverons à trouver un compromis. Mais pas à n'importe quel prix", commente le secrétaire général de l'UGTT.



Le président Béji Caïd Essebsi, aux relations désormais tendues avec son Premier ministre, s'est abstenu d'apaiser les tensions, soulignant au contraire les échecs gouvernementaux.



A ce sujet, M. Taboubi se défend d'être instrumentalisé par le camp Essebsi pour faire tomber Youssef Chahed, ex-protégé du président qui est en train de fonder un parti concurrent.



"Ce qui nous importe aujourd'hui (...), c'est de réussir un mouvement militant pacifique et civilisé. Je le répète, cela n'a rien à voir avec une tentative de faire tomber ce gouvernement ou un autre", assure-t-il, en dépit des slogans appelant le gouvernement à "dégager".



"Le jour J, c'est le peuple tunisien qui demandera des comptes et jugera (...) en fonction du bilan présenté", souligne le dirigeant syndical.