En Iran, des inondations d'une rare ampleur font au moins 18 morts

Un comité national de gestion de crise, activé par le gouvernement, a tenu sa première réunion pour faire face à ces intempéries qui touchent 25 des 31 provinces iraniennes.



Au moins 17 personnes ont été tuées et 74 blessées dans la seule ville de Chiraz (sud), et une autre personne a perdu la vie à Sar-e Pol-e Zahab (province de Kermanshah, ouest), ont indiqué les services de secours.



"J'ai ordonné à tous les gouverneurs et à tous les fonctionnaires et responsables provinciaux du pays de rester à leur poste durant les prochaines 72 heures, lors desquelles la menace d'inondations sera maximale", a déclaré le premier vice-président Eshaq Jahangiri, à la TV d'Etat.



Les activités des services de secours sont toutefois ralenties par l'absence de nombreux employés en congés, alors que l'Iran fête le Nouvel an persan.



Les pluies continueront de tomber jusqu'à mercredi, a en outre prévenu l'organisation météorologique iranienne, qui prévoit des précipitations allant jusqu'à 150 mm dans certaines provinces de l'ouest du pays au cours des prochaines 24 heures.



Le vice-ministre de l'Intérieur, Mehdi Jamalinejad, a indiqué que les conditions dans celles du Khouzestan, du Lorestan et de Kohkiluyeh et Buyer Ahmad étaient "extrêmement critiques", selon l'agence semi-officielle Isna.



Les inondations ont lieu principalement dans l'ouest et le sud-ouest du pays, quelques jours seulement après les inondations qui ont frappé le 19 mars les provinces du Golestan et de Mazandaran, dans le nord-est. Aucun bilan officiel des dommages causés dans ces provinces n'a été communiqué.



L'organisation de gestion des crises et le ministère de la Santé, en charge des hôpitaux, ont annulé tous les congés et sont en alerte.