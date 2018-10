En Europe, les carburants changent de nom à partir d'aujourd'hui

Chaque type de carburant sera désormais représenté par une figure géométrique, une lettre et un chiffre.



À partir de ce vendredi 12 octobre, les carburants changent de nom. Une signalétique unique composée de formes géométriques, de lettres et de chiffres est mise en place dans toute l'Union européenne ainsi que dans plusieurs pays voisins.



Désormais, l'essence sera représentée par la lettre "E" entourée d'un cercle et accompagnée d'un chiffre indiquant la teneur en éthanol (5 pour le sans-plomb 98, 10 pour le sans plomb 95 et 85 pour le super-éthanol).



Le diesel sera reconnaissable par la lettre "B" encadrée suivie d'un chiffre indiquant la teneur en biocarburant (B7 ou B10).



Enfin, les carburants gazeux seront identifiables par un losange. "H2" représente l'hydrogène, "CNG" le gaz natural comprimé et "LNG" le gaz naturel liquéfié.



L'Union européenne veut ainsi aider les consommateurs à choisir le carburant approprié dans toute l'Europe. Les étiquettes sont déployées aujourd'hui dans les 28 États membres ainsi qu'en Islande, au Liechtenstein, en Norvège, en Macédoine, en Serbie, en Suisse et en Turquie.