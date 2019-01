En Egypte, Macron va parler "plus ouvertement" des droits humains avec al-Sissi

Le président français Emmanuel Macron a déclaré dimanche qu'il allait parler "plus ouvertement" des droits humains au cours de sa visite en Egypte, où il doit rencontrer lundi son homologue Abdel Fattah al-Sissi.



"Les choses se sont empirées depuis octobre 2017" lorsque le président égyptien était venu à Paris, a-t-il estimé en faisant référence à la situation des droits humains en Egypte.



Le président français a indiqué qu'il allait "avoir un dialogue confidentiel" avec M. Sissi sur "des cas individuels" d'opposants ou de personnalités emprisonnés.



"Je vais m'exprimer de manière plus tranchée, y compris ouvertement (...) parce que je pense que c'est l'intérêt du président Sissi et de la stabilité égyptienne", a-t-il dit au cours d'une rencontre avec la presse française au premier jour de sa visite en Egypte.



Le pouvoir égyptien a "des caractéristiques relativement autoritaires qui sont présentées par ses dirigeants comme nécessaires pour éviter d'être déstabilisés, en particulier par les Frères musulmans ou des oppositions venant de l'intérieur. Je l'entends, je le respecte", a-t-il indiqué.



"Décider de rompre toute forme de coopération pour ces raisons conduirait encore plus rapidement l'Egypte vers la Russie ou d'autres puissances qui n'attendent que cela", a-t-il ajouté.



Selon Emmanuel Macron, "aujourd'hui, ce ne sont pas simplement des opposants politiques qui sont emprisonnés mais bien des opposants qui sont dans le champ démocratique traditionnel, qui ne menacent pas la stabilité du régime. Ce sont des journalistes, des homosexuels, des femmes et des hommes qui ont des convictions mais qui ne me semblent en rien menacer le régime".



Cette politique est, selon lui, perçue par la société civile égyptienne "comme plus dure que le régime de (Hosni) Moubarak", le président renversé en 2011 dans le cadre du Printemps arabe.



"Ma ligne c'est: stabilité et respect de la souveraineté. Mais ce qui est en train de se passer ici menace à terme la stabilité même de l'Egypte", a ajouté le président.



Emmanuel Macron est attendu lundi matin au palais présidentiel pour un entretien avec M. Sissi qui sera suivi d'un déjeuner, puis d'un dîner. Avec l'ambition de renforcer "le partenariat stratégique" avec le pays le plus peuplé du monde arabe, et d'accroître les échanges commerciaux.



Il a indiqué qu'il évoquerait avec son homologue le cas d'Eric Lang, un enseignant français, battu à mort en 2013 dans un commissariat au Caire. "Il est clair que les choses doivent avancer", a-t-il dit, alors que la famille d'Eric Lang réclame "la vérité" dans cette affaire.