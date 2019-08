Emmanuel Macron rencontre la société civile, à la veille du G7

A la veille du Sommet des Chefs d'Etat et de gouvernement du G7, qui s’ouvre samedi à Biarritz dans le Sud de la France, le président français Emmanuel Macron rencontre, ce vendredi à Paris, « les acteurs de la société civile mobilisés sur l’agenda du G7 ».



Cette rencontre sera l’occasion pour le chef de l'Etat français « de recueillir les recommandations et de concrétiser le lancement d’un certain nombre d’initiatives, contre les inégalités et pour la protection de la planète, qui ont été préparées tout au long de cette année de présidence française du G7 », souligne l’Elysée.



Cette journée entière de dialogue et de mobilisation, intégralement en présence du Président Macron débutera par une rencontre avec les représentants du Conseil consultatif du G7 pour l'égalité entre les femmes et les hommes, présidé par les prix Nobel de la paix Nadia Murad et Denis Mukwege, indique l'Elysée.



Au programme de cette journée, un déjeuner avec des responsables d’Organisations non gouvernementales internationales comme Human Right Watch (HRW), RSF, Amnesty International, Care, Coordination Sud, WWF et la Fondation européenne pour le climat, qui vont adresser aux dirigeants du G7 leurs principaux messages sur les droits de l’Homme et la démocratie, les sujets de solidarité internationale, de protection du climat et de l’environnement.



L'après-midi, Emmanuel Macron et plusieurs de ses ministres débattront avec une centaine de dirigeants de groupes et d'entreprises. « A cette occasion, sera annoncée la création "de coalitions d'entreprises qui s'engagent pour une croissance inclusive et pour la réduction de leur impact environnemental dans le domaine de l'industrie textile, du transport maritime et des technologies de réfrigération", indique l’Elysée.



« Cette journée est l’aboutissement d’une présidence française du G7 qui a fait le choix, depuis un an, d’associer étroitement les acteurs de la société civile à toutes les étapes de la préparation du Sommet de Biarritz, des rencontres ministérielles aux réunions de sherpas en passant par le dialogue citoyen du 2 juillet dernier », assure la présidence française.



Cependant, plusieurs ONG ont annoncé leur décision de boycotter le G7, s’estimant être laissées "à l'écart" du sommet.



Le RAC, qui fédère 32 associations nationales et locales, dont Greenpeace, la LPO, Oxfam France ou le Secours catholique, a dénoncé la décision du gouvernement de "limiter le nombre d'accréditations des ONG" et de "les garder à l'écart du sommet".



"Le gouvernement ne daigne accorder qu'un quota de 25 accréditations pour les ONG, contre près d'une centaine les années précédentes", précise le RAC, qui regrette "une atteinte à la liberté d'expression de la société civile".



En réaction à cette position, l'Elysée a déclaré "regretter vraiment" qu'une trentaine d'ONG, réunies au sein du Réseau action climat (RAC), aient annoncé leur refus d'aller au sommet qui s'ouvre samedi à Biarritz. "La porte reste ouverte" et "notre volonté d'associer pleinement la société civile reste entière", a assuré la présidence.



Placé sous le thème de "la lutte contre les inégalités", le G7 à Biarritz doit aborder les grands sujets économiques et géopolitiques mais également la lutte contre les inégalités de tout genre et l'urgence climatique.