Le Roi Mohammed VI et Macron réaffirme la grande proximité entre Rabat et Paris

Les deux dirigeants "ont longuement abordé la situation au Moyen-Orient ainsi que les questions d'ordre régional et international" et "ils ont constaté une large convergence de vues à ce sujet", a indiqué le cabinet royal dans un communiqué.



Les deux chefs d’Etat se sont réjouis de l'excellence des relations bilatérales entre le Maroc et la France et ont marqué leur volonté de les renforcer dans tous les domaines, notamment politique, sécuritaire, économique et culturel.



Le président Macron a rencontré le roi du Maroc plusieurs fois, d'abord lors d'une visite privée en juin au Maroc, puis à Abou Dhabi début novembre lors de l'inauguration du Louvre Abu Dhabi, au sommet Europe-Afrique d'Abidjan le 29 novembre et le 12 décembre au moment du sommet sur la finance verte One Planet Summit à Paris.



Le Roi a réitéré au Président de la République française l’invitation en vue d’effectuer une visite d'État au Maroc.