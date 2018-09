Emmanuel Macron recevra la chancelière Merkel vendredi à Marseille

Le président français Emmanuel Macron recevra la chancelière allemande Angela Merkel pour une réunion de travail de rentrée vendredi à Marseille (sud-est de la France), a indiqué lundi l'Elysée.



Cet entretien entre M. Macron et la chancelière allemande portera sur "les sujets européens, tel que l'euro, les migrations, le numérique, et sur la situation internationale", a précisé la présidence française.



La rencontre interviendra au lendemain d'un déplacement d'Emmanuel Macron au Luxembourg pour une rencontre avec les dirigeants du Benelux, le Luxembourgeois Xavier Bettel, le Belge Charles Michel et le Néerlandais Mark Rutte.



Le président français veut mener "une diplomatie européenne active", selon son entourage, qui l'a conduit à se rendre au Danemark et en Finlande la semaine dernière.



Dans l'optique des élections européennes de mai 2019, il cherche à rassembler une alliance des "progressistes", capable de faire échec à celle des "démagogues nationalistes" menée par le Premier ministre hongrois Viktor Orban et le ministre italien de l'Intérieur Matteo Salvini.



Les dirigeants européens se retrouveront le 20 septembre à Salzbourg (Autriche), trois mois après un sommet à Bruxelles où, au bout d'une nuit blanche, ils étaient difficilement parvenus à un accord a minima sur la question migratoire.