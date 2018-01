Emmanuel Macron lundi en Chine pour une visite d'Etat

Une cinquantaine d’accords devraient ainsi être signés entre les deux pays dans des domaines aussi variés que l'aéronautique, le nucléaire civil, le numérique et l'économie du vieillissement.



Les deux parties devraient également nouer "un partenariat stratégique global sur les grands défis actuels, dont la crise avec la Corée du Nord, la lutte contre le terrorisme et le réchauffement climatique", a expliqué la même source.



Elles devraient en outre annoncer un fonds d'investissement franco-chinois d'un milliard d'euros pour investir dans des entreprises moyennes, principalement françaises, qui s'établissent en Chine.



Le chef de l’Etat français souhaite aussi solliciter l'appui de la Chine pour la force antiterroriste du G5 Sahel (Mali, Tchad, Burkina Faso, Niger, Mauritanie), en cours de développement.



Par ailleurs, la France tentera de développer et "rééquilibrer" ses relations bilatérales avec la Chine, avec laquelle elle a un déficit commercial de 30 milliards d'euros, le plus important de son commerce extérieur.



La Chine est le 2ème fournisseur de la France et son 8e client.



M. Macron sera accompagné de plus de 50 chefs d'entreprises, dont ceux d'Airbus, Dassault, Auchan et Sodexo.