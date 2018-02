Emmanuel Macron inaugurera le Salon de l'agriculture 2018

Emmanuel Macron ouvrira le 24 février le Salon de l'agriculture et pourrait y passer la journée, a indiqué son entourage jeudi. L'exécutif a prévu à cette occasion d'annoncer son plan pour le développement de la filière bio. Il pourrait également annoncer des mesures pour réduire l'utilisation des produits phytosanitaires. « Avec le projet de loi sur l'alimentation et les vœux aux agriculteurs, cette année, le thème de l'agriculture est important et cela se reflétera dans les différentes filières que le président ira voir sur le Salon », dit l'Élysée. En Auvergne, lors de ses vœux aux agriculteurs le 26 janvier, le chef de l'État leur avait assuré que l'agriculture française pouvait retrouver « le printemps » en changeant de modèle pour privilégier la qualité et l'ouverture sur le monde, et avait promis un plan d'investissement de 5 milliards d'euros pour l'agriculture, dont la répartition reste à définir.



Le gouvernement a aussi présenté fin janvier un projet de loi sur l'alimentation destiné à mieux rémunérer les producteurs agricoles dans leurs négociations avec les industriels et les distributeurs, et à interdire aux distributeurs la vente à perte et les promotions excessives pour les produits alimentaires. « Nous allons présenter à l'issue du Salon de l'agriculture, avec mes collègues Nicolas Hulot, Agnès Buzyn et Frédérique Vidal, le plan d'action pour sortir du glyphosate », avait aussi indiqué le ministre de l'Agriculture Stéphane Travert le mois dernier. Le Salon international de l'agriculture est un passage obligé pour les chefs de l'État, mais aussi pour les candidats à la présidentielle. Pendant la campagne en 2017, Emmanuel Macron y avait reçu un œuf sur la tête. « Cela fait partie du folklore », avait-il alors minimisé.



