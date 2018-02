Emmanuel Macron inaugure son premier Salon de l'agriculture

Depuis le général de Gaulle, tous les présidents de la République se sont rendus au Salon de l'agriculture depuis sa création en 1964, à la notable exception de François Mitterrand. Emmanuel Macron perpétue la tradition, et est arrivé samedi matin porte de Versailles à Paris, où il inaugure son premier Salon de l'agriculture en tant que président de la République. Le président, arrivé à 07 h 45, avant l'ouverture au public, a débuté sa visite par une rencontre à huis-clos avec les principaux acteurs institutionnels de l'agriculture française, a constaté une journaliste de l'Agence France-Presse. Il déambulera plus tard dans les stands à la rencontre des exposants. Pour cette réunion en forme de petit-déjeuner, proposée par l'Élysée, les dirigeants des cinq syndicats représentatifs du secteur sont présents (FNSEA, Jeunes agriculteurs, Confédération paysanne, Coordination rurale, Modef), ainsi que ceux de la Mutualité sociale agricole (MSA, la sécurité sociale du monde agricole), de l'organisme de recherche INRA, de Coop de France et d'autres organismes institutionnels du secteur.



Lors de sa visite au salon l'an dernier, quand il n'était encore que candidat à la présidence, Emmanuel Macron avait proposé de restructurer l'agriculture française autour de ses "filières" pour la sortir de la crise. Cette semaine, en recevant quelque 700 jeunes agriculteurs à l'Élysée, il a de fait souligné la "révolution culturelle" qu'il dit avoir engagée dans le secteur. Avant la visite, l'Élysée a fait savoir que le président se déplaçait toujours avec plusieurs costumes de rechange.



Le "visage de la France agricole"



L'an passé, il avait reçu un oeuf sur l'épaule, dont il avait plaisanté, affirmant que le jet de projectile relevait du folklore du salon. Jeudi il a d'ailleurs pris les devants en soulignant qu'il se "moquait totalement" de l'ambiance dans laquelle il serait reçu Porte de Versailles, concentré qu'il est sur la construction du "visage de la France agricole des prochaines années". Vitrine des productions alimentaires françaises sur fond d'angoisse de l'avenir pour la ruralité, la 55e édition du salon accueille cette année près de 4 000 animaux d'élevage venus de toutes les régions de France. (afp)