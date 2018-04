Emmanuel Macron est le "président des très riches", estime François Hollande

M. Macron est-il le "président des riches" ? "Non ce n'est pas vrai, il est le président des très riches", a répondu M. Hollande, invité de l'émission Quotidien.



La réforme de l'ISF, devenu un impôt sur la fortune immobilière (IFI), aboutit à alléger davantage la charge fiscale pour les "plus riches" que pour les "riches", dans la mesure où leur patrimoine se compose dans une moindre proportion de biens immobiliers, a analysé M. Hollande.



En outre, la taxation des revenus des capitaux a été abaissée à 30 % maximum par M. Macron, quand celle des revenus du travail peut s'élever à 45 %, a rappelé l'ancien président.



Interrogé sur la visite d'Etat de M. Macron aux Etats-Unis, et les nombreuses poignées de main ou tapes dans le dos échangées entre lui et Donald Trump, M. Hollande a jugé "étrange" le comportement du président américain.



"Emmanuel Macron est plutôt passif dans le couple", a-t-il observé.