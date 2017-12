Emmanuel Macron en vacances à la montagne

Ce sont ses deuxièmes vacances depuis son élection. Cet été, le chef de l'Etat avait passé une quinzaine de jours à Marseille, dans la villa du préfet de région.



Pour cette semaine, l'Elysée n'a donc publié aucun agenda officiel.



Emmanuel Macron connaît la station pyrénéenne depuis son enfance, lorsqu'il rendait visite à sa grand-mère maternelle qui habitait Bagnères-de-Bigorre, non loin de là.



Des images de la chaîne BFMTV l'ont montré lundi saluant les habitants dont beaucoup le connaissent, puis prenant un téléski pour aller déjeuner en terrasse au restaurant d'altitude "L'Etape du berger", dont le gérant est un de ses amis. Il s'est également prêté au jeu de la photo avec l'équipe de La Mama, le restaurant où il a dîné, selon France 3 Occitanie.



"On a cassé la croûte ensemble à midi à l'Etape du berger. Il faut qu'il se repose car il a beaucoup de travail. Je le connais bien depuis de longues années. Mais il est en forme. Il a l'oeil vif, je vous rassure", a déclaré à La Dépêche du Midi Eric Abadie, gérant du restaurant.



Il s'était déjà rendu dans la station pyrénéenne le 12 avril, pendant la campagne présidentielle, déclarant à l'époque: c'est "là où j'ai une partie de mes racines, de ma famille, où j'ai appris à marcher, à skier, à faire du vélo". "J'avais envie de retrouver mes racines car il ne faut jamais oublier d'où on vient et avec qui on a grandi. Il ne faut jamais perdre ses repères où qu'on aille", avait-il ajouté. Il avait même poussé la chansonnette à "L'Étape du berger" avant un grand meeting avec François Bayrou à Pau, rappelle La Dépêche. (afp)