Emmanuel Macron en Tunisie mercredi pour une visite de deux jours

Le chef de l'Etat français, qui sera accompagné d'une importante délégation comprenant des ministres, des parlementaires, des dirigeants de l’agence française de développement, des universitaires et hommes d’affaires, "délivrera un message d'encouragement au processus de transition économique et démocratique en Tunisie", indique-t-on de même source.



La défense, la sécurité, l’économie, l’éducation, l’enseignement supérieur, la culture et la situation dans la région notamment en Libye sont autant de thèmes qui seront évoqués lors de cette visite, précise le ministère qui relève qu'une série d'accords et de conventions de coopération seront également signés entre les deux pays.



Le président français prononcera un discours lors d'une séance plénière extraordinaire à l'Assemblée des représentants du peuple (ARP) et prendra part avec le chef du gouvernement Youssef Chahed, au Forum économique tuniso-français, organisé à l'initiative de la Chambre tuniso-française de Commerce et d’Industrie (CTFCI) et les Conseillers du commerce extérieur de la France.



D'après une note du ministère, la France est à la fois, le premier partenaire économique et le premier pays générateur d’investissements étrangers en Tunisie, hors énergie.



Elle accueille, en outre, la plus grande communauté tunisienne à l’étranger (environ 730.000 ressortissants). D’un autre côté, environ 30.000 ressortissants français sont établis en Tunisie.



La France, qui dispose d’environ 1.400 entreprises en Tunisie générant plus de 136 000 emplois, est le premier investisseur dans le pays, hors énergie et dispose d’un stock global d’Investissements Directs Etrangers de 1,4 milliard d'euros en 2016.



La France a, aussi, généré 122 millions d'euros de flux d’investissements l'année écoulée, soit 30% des flux d’investissements entrants dans le pays.



Premier fournisseur et premier client de la Tunisie, la France s'accapare également plus de 15% de parts de marché dans le pays, et accueille 32% des exportations de la Tunisie en 2016.



La balance commerciale de la Tunisie est ainsi, largement excédentaire avec la France (930 millions d'euros), précise la même source, qui déplore toutefois une stagnation des échanges commerciaux franco-tunisiens depuis 2011 avec une croissance annuelle moyenne de 1% contre une progression de 6% par an, entre 2005 et 2010.