Emmanuel Macron confirme vouloir supprimer la taxe d'habitation pour tous

Supprimer la taxe d'habitation pour tous les ménages français, Emmanuel Macron en rêve. Samedi, il a d'ailleurs confirmé cet objectif devant les caméras, lors de la signature des trois dernières lois votées par les députés et les sénateurs, dont celle portant sur le budget 2018.



Une loi validée par le Conseil constitutionnel dans la soirée de jeudi après l'examen d'un recours déposé notamment par des sénateurs de droite, ces derniers affirmant que la suppression de la taxe d'habitation constituait une remise en cause du principe d'égalité devant l'impôt.



Le budget 2018 entame la suppression de la taxe d'habitation pour 80 % des ménages, qui sera effectuée par tiers, avec « un premier tiers l'année prochaine », « avec la perspective en 2020 d'une réforme en profondeur qui permettra de supprimer cet impôt pour la totalité de nos concitoyens », a précisé Emmanuel Macron lors de la signature des textes.



« Ces trois textes sont des changements profonds de notre organisation économique et écologique », a-t-il ajouté. Outre le budget 2018, le chef de l'État a signé la loi sur le financement de la sécurité sociale et celle mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures d'ici à 2040.