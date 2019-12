Emmanuel Macron au Maroc les 12 et 13 février 2020

Cette annonce intervient alors que la 14ème Rencontre de Haut Niveau France-Maroc, présidée par les deux chefs de gouvernement, ouvre ses travaux à Matignon.



A l’issue de la réunion plénière de la RHN, des conventions seront signées. Suivront une conférence de presse des deux Premiers ministres et un déjeuner de travail.



La RHN se poursuivra dans l’après-midi de jeudi par le Forum économique, organisé par les patronats des deux pays, CGEM et Medef, à la Station F sous le thème « France-Maroc : Innovons ensemble pour un nouvel élan économique et social ».