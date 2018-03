Emmanuel Macron annonce plusieurs mesures visant à renforcer la place de la langue française à l'étranger

Lors d'un discours sur la francophonie à l'Académie française, le chef de l'Etat français a fixé l'objectif de doubler le nombre d'élèves dans les lycées français à l'étranger, qui accueillent actuellement près de 350.000 jeunes dans 500 établissements à travers le monde.



Les lycées français à l'étranger sont "la colonne vertébrale" de l'enseignement du français, a-t-il dit, relevant que "ce réseau sera consolidé et dynamisé", afin notamment de répondre à la demande croissante d'enseignement français à l'étranger. Il a, à cet égard, souligné l’importance de renforcer les établissements "partenaires" et créer des pôles régionaux de formation pour former les nouveaux enseignants.



Le regroupement d’établissements français au sein de campus, à l’image d’Africa Sup au Maroc figure aussi parmi les mesures prévues dont le but de doubler le nombre des élèves dans ces établissements en 2022. M. Macron a aussi souligné la nécessité d’améliorer l’enseignement de la langue française et du plurilinguisme en Afrique, annonçant par ailleurs l'ambition de doubler le nombre d'étudiants étrangers en France venant des pays émergents, qui doivent être accueillis dans de meilleures conditions.



Un plan sera présenté à cet égard début 2019, a-t-il fait savoir.



Par ailleurs, le président français a mis l’accent sur l’importance d'améliorer l'accès au français pour les réfugiés en France, qui ont droit actuellement à 250 heures d'apprentissage. Mais "je vous défie d'apprendre le français en 250 heures", a-t-il dit, en annonçant que le volume de cours gratuits serait porté à 400 heures, voire à 600 heures pour ceux qui ne maîtrisent ni la lecture ni l'écriture.



Parmi les autres mesures annoncées figure aussi de la promotion ses industries culturelles et créatives dans l’espace francophone. Dans ce sens, le Centre national du cinéma et de l’image animée en France créera un fonds pour la jeune création cinématographique en Afrique francophone subsaharienne et concrétisera un programme de co-productions avec le Maroc et la Tunisie.



D’autre part, M. Macron a souhaité renforcer le poids des médias français dans le monde, notamment France médias Monde et l'Agence France Presse (AFP). Dans ce cadre, l'Etat aidera France Médias Monde à porter son audience à 150 millions de personnes par jour contre 135 millions actuellement, a fait savoir le président français, soutenant que "les médias en langue française doivent apparaître comme des médias de confiance car il le sont".