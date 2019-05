Emirats : l'Iran réclame une enquête sur des actes "alarmants" de "sabotage"

L'Iran a jugé lundi "alarmants" les "actes de sabotage" contre des navires au large des Emirats arabes unis et appelé à une enquête.



"Les incidents qui se sont produits en mer d'Oman sont alarmants et regrettables", a dit le porte-parole des Affaire étrangères, Abbas Moussavi, dans un communiqué en anglais. Il a appelé à une enquête et mis en garde contre "l'aventurisme d'acteurs étrangers" pour perturber la navigation maritime.



M. Moussavi a indiqué que des "clarifications sur la portée exacte" de ces attaques étaient nécessaires car, selon lui, de tels incidents auront "un impact négatif sur la sécurité de la navigation dans le Golfe".



Dimanche, les Emirats arabes unis ont fait état d'"actes de sabotage" contre quatre navires commerciaux de différentes nationalités, à l'est de l'émirat de Fujairah, sans en identifier les auteurs.



Tôt lundi, l'Arabie saoudite, alliée de Washington, a rapporté que des "actes de sabotage" avaient été perpétrés contre deux de ses pétroliers au large des Emirats.



Comme Abou Dhabi, Ryad n'a désigné aucun responsable. Les deux pays n'ont pas non plus précisé la nature de ces "actes de sabotage".



Le port de Fujairah est le seul terminal aux Emirats arabes unis situé sur la côte de la mer d'Arabie, contournant le détroit d'Ormuz par où passent la plupart des exportations de pétrole du Golfe.



L'Iran a, à plusieurs reprises, menacé de fermer ce détroit stratégique, crucial pour la navigation mondiale et les fournitures pétrolières en cas de confrontation militaire avec les Etats-Unis.