Emirates Airline signe un accord avec Airbus pour l'achat de 20 A380

La compagnie aérienne Emirates a signé dimanche un accord avec Airbus pour finaliser l'achat de 20 A380, avec 16 avions supplémentaires en option, a révélé à Dubaï le Premier ministre français, Edouard Philippe.



"A l'instant, j'ai assisté à la signature du contrat de cession définitive de 20 A380 Airbus, plus une option de 16 appareils", a dit M. Philippe à la presse au terme d'une visite de deux jours aux Emirats arabes unis, et ce en marge de sa participation à un Forum économique qui se tient à Dubaï.



"C'est évidemment une excellente nouvelle pour l'industrie aéronautique française, pour l'industrie européenne dans son ensemble, et qui permet à Airbus d'envisager la poursuite de la production de l'A380 dans de bonnes conditions", a indiqué le responsable français.



Le contrat a été signé entre le PDG d'Emirates, cheikh Ahmed ben Said al Maktoum, et le président d'Airbus pour l'Afrique et le Moyen-Orient, Mikail Houari.



Le 18 janvier, Emirates Airline avait annoncé un accord d'un montant de 16 milliards de dollars pour acquérir 36 Airbus A380 supplémentaires.



Entré en service en 2007, l'A380 peut emporter jusqu'à 850 passagers et 320.000 litres de carburant. Son rayon d'action peut atteindre 15.200 km.