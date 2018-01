Émilie König, figure du jihadisme, arrêtée en Syrie selon sa mère

La mère de 70 ans, domiciliée à Lorient (Morbihan), assure avoir eu sa fille au téléphone en fin de semaine dernière. "Détenue dans un camp kurde, elle a été interrogée et torturée", a-t-elle confié à Ouest-France.



Émilie König se trouverait en compagnie de ses trois enfants nés en Syrie, pays qu'elle a rejoint à la fin de l'année 2012 avant d'y jouer un rôle important de propagandiste et de recruteuse.



"Entassés dans des conteneurs, pas nourris, ils ont déjà dû déménager trois fois", affirme sa mère.



Celle-ci affirme aussi que le précédent appel de sa fille remontait au mois de juillet 2017. "Sa maison venait d'être bombardée, Émilie avait été partiellement brûlée", dit-elle. "Elle voulait revenir, elle demandait pardon, à sa famille, à ses amis, à son pays. Elle regrettait tous ses propos et assurait vouloir payer sa dette en France."



La septuagénaire vient d'écrire au ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, afin de lui demander "de rapatrier (sa) fille, qui s'est repentie, et ses enfants". (afp)