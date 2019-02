Emiliano Sala: la dépouille du footballeur rapatriée vendredi en Argentine

La dépouille du footballeur argentin Emiliano Sala, dont le corps a été retrouvé au fond de la Manche dans l'épave de son avion, sera rapatriée vendredi en Argentine, a annoncé à l'AFP le maire de Progreso, ville qui l'a vu grandir.



"Les restes d'Emiliano arriveront vendredi en fin d'après-midi à Progreso", a déclaré Julio Muller, qui s'est entretenu avec la famille du joueur.



"Dans le gymnase situé à côté du siège du Club San Martin (où a été formé Sala, ndlr), il y aura une veillée funèbre, et je pense que l'enterrement aura lieu samedi. C'est la famille qui décidera", a précisé l'édile, selon qui "la mère, la soeur et le frère (d'Emiliano) sont déjà arrivés à Progreso".



Emiliano Sala est décédé des suites de "blessures à la tête et au tronc", ont établi les responsables de l'enquête sur les causes de sa mort, dont les premières conclusions ont été présentées lundi à Bournemouth (sud de l'Angleterre).



L'attaquant de 28 ans avait disparu le 21 janvier au-dessus de la Manche à bord d'un avion qui l'emmenait rejoindre son nouveau club de Cardiff (Pays de Galles) depuis Nantes (ouest de la France). Son corps avait été récupéré jeudi dans l'épave de l'avion, reposant à 67,7 mètres de fond dans la Manche. Aucune trace du pilote, David Ibbotson, 59 ans, n'a été retrouvée.



Le corps d'Emiliano Sala et l'épave de l'avion avaient été repérés par les équipes de la société privée Blue Water Recoveries, mandatée par la famille du joueur. Celle-ci avait relancé les recherches le 26 janvier, deux jours après l'arrêt des opérations de secours coordonnées par la police de Guernesey, grâce aux fonds récoltés via une cagnotte en ligne.